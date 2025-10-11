Este sábado la Selección Mexicana de Javier Aguirre fue goleada por el representativo colombiano en el inicio de la Fecha FIFA de octubre, donde el portero del Club América, Luis Ángel Malagón, fue responsable de este desafortunado resultado.

Eran los minutos finales del encuentro amistoso cuando el arquero del conjunto de las Águilas recibió el cuarto tanto de los cafetaleros, luego de precipitarse en la salida, a pesar de que César Montes ya iba Johan Carbonero.

No obstante, este fue el segundo error que cometió, pues en el segundo de la Selección de Colombia también tuvo mucha responsabilidad y esto ha provocado que sea criticado duramente en redes sociales.

“Si pensaste que no habría ningun portero en la historia del futbol mundial que superara las caga… de la coladera Ochoa… llega Malagón y dice: ¡Quítate que ahora voy yo!”, “Nomás le pusieron a una buena selección y ya le metieron tres al gran Malagón, no fuera el ‘Tala’ porque ahorita todos los wilos estarían tirándole”, se lee en X.

El error de Malagón que podría beneficiar a Raúl Rangel

Por medio de redes sociales, algunos aficionados, no solo de Chivas, también de otros equipos del futbol mexicano, le piden a Javier Aguirre que en lugar de que Luis Ángel Malagón sea el portero titular de la Selección Mexicana, lo sea Raúl Rangel.

Se espera que ante la Selección de Ecuador, el ‘Vasco’ Aguirre considere como titular al arquero del Rebaño Sagrado y ojalá tenga una gran actuación para llenarle el ojo y por fin se adueñe de la titularidad de la cabaña del TRI.