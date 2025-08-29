Las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara sumaron un nuevo representante en el futbol europeo en el último mercado de fichajes. Mateo Chávez pasó al AZ Alkmaar. El equipo de la Eredivisie es parte de la Conference League, la competición de tercer nivel en el ámbito UEFA.

Recientemente se conocieron los rivales que deberá enfrentar el conjunto neerlandés en la fase de liga. Allí destaca el Crystal Palace, equipo que compite en la primera división de Inglaterra, la que para muchos es la mejor liga del concierto europeo y del mundo.

Jean-Philippe Mateta es una de las figuras de Crystal Palace. (Getty)

Además del elenco de la Premier League, AZ Alkmaar se medirá con Slovan Bratislava (Eslovaquia), Jagiellonia Bialystok (Polonia), Shelbourne (Irlanda), Drita (Bosnia Hezegovina) y AEK Larnaca (Chipre). De esta manera, Mateo Chávez tendrá máxima exigencia en su primera temporada en Europa.

Marco Fabián Vázquez señaló a Mateo Chávez como un talento especial

El formador de jugadores que estuvo 23 años en Chivas, Marco Fabián Vázquez, aseguró que Mateo Chávez es la última gran joya que surgió de la cantera de Chivas. En una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, el actual entrenador de Coyotes de Tlaxcala también resaltó a Jesús Orozco Chiquete y Raúl Rangel.

“A mí no me sorprendió, porque ya lo veíamos mis compañeros en Chivas: Beto Coyote, Peñita, Rodolfo Jáuregui, todos los que estábamos en su momento ya veíamos sus cualidades. Pero mejoró muchísimo. Tiene una mentalidad por la que ya llegó a Europa: el Tiloncito“