El próximo desafío del Club Deportivo Guadalajara es Cruz Azul, partido que va a inaugurar una seguidilla de encuentros exigentes para el equipo de Gabriel Milito. Además, el duelo que comenzará este sábado a las 19:07 horas en el Estadio Akron significa un desafío importante para el DT, ya que es cuestionado por no conseguir los resultados esperados.

Por su parte, la Máquina Cementera llega con Ángel Sepúlveda como goleador. El ex Chivas convirtió 5 goles en las 6 jornadas que se disputaron en el Apertura 2025. Sepúlveda disputó 505 minutos en lo que va del torneo, por lo que marcó, en promedio, un tanto cada 101 minutos.

Puntos y posición de Cruz Azul en la tabla del Apertura 2025

Con la llegada de Nicolás Larcamón como director técnico, Cruz Azul inició un nuevo proyecto. El primer torneo que encuentra al argentino al mando del primer equipo azulado lo tiene en la tercera posición, solo por detrás de Monterrey y América. Con 14 puntos, la Máquina Cementera está a uno de Rayados y respecto al equipo azulcrema solo lo separa la diferencia de goles (+7 y +6).

Nicolás Larcamón quiere un Cruz Azul protagonista y ofensivo

Al llegar a Cruz Azul, Nicolás Larcamón dejó en claro cuál es su búsqueda de juego. Básicamente, el sudamericano busca repetir lo que intentó hacer en sus anteriores experiencias en la Liga MX (Puebla, León y Necaxa). Larcamón tiene ciertas similitudes en su filosofía de juego con Gabriel Milito.

El esquema que suelen utilizar ambos entrenadores es el 3-4-3. Sin embargo, cuentan con variantes dentro de su formación que otorgan cierta versatilidad a sus jugadores. Con extremos que buscan ocupar carriles centrales en tramos del partido, para cederles las bandas a los carrileros, ninguno de los 2 técnicos suelen ser amigos de la estaticidad en sus ataques.

Con Ángel Sepúlveda como goleador, Carlos Rodríguez es otra de las figuras de Cruz Azul

Más allá de los tantos de Ángel Sepúlveda, Cruz Azul cuenta con un gran aporte de Carlos Rodríguez en el mediocampo. Charly es el segundo máximo goleador del equipo, con 3 goles en los 467 minutos que jugó el volante. El seleccionado nacional por México le aporta dinamismo y verticalidad a la Máquina Cementera.

Nicolás Larcamón ponderó a Chivas pese a la baja cosecha de puntos

“(Chivas) es uno de los equipos que ha obtenido menos de lo que ha merecido. En el análisis es uno de esos equipos que, primeramente sabes su ubicación en la tabla y responde a que también tiene un partido menos. Ha competido muy bien, aunque no en los lugares que aspira. Es uno de los rivales más exigentes que podamos afrontar y tiene la necesidad de sacar un resultado”, comentó Nicolás Larcamón.

Nicolás Larcamón no subestima a Chivas y cree que será uno de los rivales más exigentes para su Cruz Azul. (Getty)

En conferencia de prensa, el DT de Cruz Azul agregó: “Tenemos que entender que la exigencia estará a tope, no hay una disparidad en niveles de exigencia. Vamos a enfrentar a un gran equipo, tenemos que hacer muy bien las cosas. Vamos con esa premisa de estar bien concentrados. El rival no nos va a hacer nada fácil la cita, estamos muy claros de ese nivel de exigencia”.

Último equipo titular de Cruz Azul

En la jornada 6 del Apertura 2025, Cruz Azul venció a Toluca por 1 a 0 con gol de Luka Romero a los 33 minutos del segundo tiempo. En aquella oportunidad, Nicolás Larcamón dispuso a los siguientes titulares: