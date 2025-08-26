Javier Aguirre trabaja en el proyecto de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. Al ser una de las 3 sedes de la gran cita mundialista, el Tri se ilusiona con realizar un papel que deje atrás el karma del quinto partido. Dentro de la nómina del director técnico se espera que haya jugadores del Club Deportivo Guadalajara convocados.

Uno de los que más chances tiene es Raúl Rangel, quien viene siendo suplente de Luis Malagón en la portería. En el micro ciclo que dispuso Aguirre para esta semana, el Tala es uno de los 5 jugadores de Chivas que entrenan bajo las órdenes del Vasco.

Guillermo Ochoa y Raúl Rangel compartieron algunas convocatorias a la Selección Mexicana. (Getty)

Todos ellos estarán afectados a los entrenamientos de la Selección Mexicana hasta el jueves, lo que es contraproducente para los intereses de Gabriel Milito, que todavía intenta plasmar su idea de juego. Mientras tanto, Rangel recibió una buena noticia en plena estadía con el Tri.

De acuerdo a lo que reveló Diario Récord, Guillermo Ochoa tiene pocas chances de ser convocado para el Mundial 2026. Sin equipo, por ende sin rodaje, el Memo no entra en los planes de Javier Aguirre, ya que el avezado estratega pretende contar con jugadores que estén activos.

Guillermo Ochoa se aleja del Mundial 2026 y Raúl Rangel se acerca

Aunque faltan alrededor de 8 meses para el Mundial, la realidad que vive Guillermo Ochoa atenta contra sus chances de jugar su sexta copa del mundo consecutiva y convertirse en un hombre récord. De esta manera, Raúl Rangel perdería un rival directo en la lucha por hacerse de un lugar en la gran cita mundialista.