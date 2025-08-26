Lamentablemente para el Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito no pudo revalidar en la competencia oficial las expectativas que generó en la pretemporada. Con 6 triunfos consecutivos en 7 partidos jugados, la ilusión del chiverío creció en la época de preparación, pero los partidos por los puntos, hasta ahora, son una decepción.

Sin embargo, el Mariscal todavía cuenta con algo de paciencia por parte de la opinión pública, ya que se perciben las buenas intenciones y una dedicación importante por parte del DT. Un caso contrario fue el de Óscar García Junyent, que nunca generó demasiada esperanza en la afición rojiblanca.

Al igual que Gabriel Milito, Ricardo Cadena obtuvo 4 de sus primeros 15 puntos disputados como DT de Chivas. (Getty)

Así mismo, el español logró un mejor desempeño en cuanto a cosecha de puntos en sus primeros partidos de Liga MX con Chivas. En sus primeros 5 partidos (los dirigió en el Clausura 2025), García Junyent obtuvo 5 puntos. Por su parte, Milito acumula 4 puntos sobre 15 disputados en el Apertura 2025.

El comienzo del exentrenador de Atlético Mineiro está entre los peores en los últimos 10 años de Chivas. Solo Ricardo Cadena y José Saturnino Cardozo consiguieron solo 4 puntos de los primeros 15 que disputaron en Liga MX, lo que consagra una señal negativa para el argentino.

Chivas salvó un punto en el último partido ante Xolos de Tijuana

Luego de ir perdiendo por 3 a 0, Chivas rescató un punto en la jornada 6 del Apertura cuando llegó a empatarle al Tijuana. Una nueva derrota habría sido un golpe muy fuerte para el Rebaño Sagrado, aunque el punto tampoco ayuda demasiado a la urgencia de cosechar unidades que se vive en la institución tapatía.

“Salimos a ganar. No era fácil remontar un 3-0 y el equipo, con mucho orgullo y buscando en todo momento, lo pudo conseguir. Pudo ser peor, pudo ser derrota, sin embargo lo empatamos. No vinimos a empatar, pero por cómo se dio el trámite, rescatamos un punto“, afirmó Gabriel Milito en la conferencia de prensa posterior a la igualdad con los Xolos.