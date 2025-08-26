El Club Deportivo Guadalajara se destaca por su gran producción de futbolistas a través de sus fuerzas básicas. Con una cantera llena de talentos, los jugadores jóvenes de Chivas suelen ser convocados a las distintas categorías de la Selección Mexicana, como acaba de suceder con la Sub 18 que dirige Alex Diego.

Santiago Sandoval, Samir Inda, Cristo Navarrete, Yohan Orozco y Carlos Hernández son los 5 convocados del Rebaño Sagrado para el Tri Sub 18. Sandoval e Inda son los más destacados de los jugadores rojiblancos citados, ya que ambos están en el radar de Gabriel Milito, incluso el hijo del Negro ya fue titular con el primer equipo y marcó un gol.

Cristo Navarrete es un prometedor portero de Chivas. (Imago7)

Chivas es el equipo que más jugadores aporta para la gira que realizará la Selección Mexicana Sub 18 en España. En territorio vasco jugará 4 partidos, siendo el primero de ellos el miércoles 3 de septiembre vs. Barakaldo. El viernes siguiente se disputarán 2 partidos: contra Santutxu FC y frente al Athletic Club. El 8 de septiembre se jugará el último encuentro ante Real Sociedad.

“Para el Guadalajara, el desarrollo de los talentos jóvenes es de suma importancia como proyecto institucional. Esta convicción sigue dando frutos, pues de cara a la gira por España que realizará la Selección Nacional Sub 18, Chivas es el equipo que más jugadores aporta”, publicó el Rebaño Sagrado en su página oficial.

¿De qué juegan los 5 futbolistas de Chivas convocados a la Selección Mexicana Sub 18?

Pese a que tienen edad de sub 18, los 5 jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana de la categoría juegan en la sub 21 de Chivas. El Guadalajara cubre todas las líneas de un equipo con sus citados, ya que Cristo Navarrete es portero, Yohan Orozco y Carlos Hernández defensores centrales, Samir Inda mediocampista y Santiago Sandoval es creativo/atacante.