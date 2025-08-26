El próximo fin de semana Chivas enfrenta a Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025 de la Liga MX. En medio de este contexto Javier Aguirre comenzó con los microciclos con la Selección Mexicana, pero decidió no llevar a ningún jugador de la Máquina mientras que al Guadalajara le quitó cinco jugadores de peso.

Como se sabe, México se prepara para recibir el Mundial 2026, por lo que la Federación Mexicana de Futbol quiere tener una participación histórica. Por este motivo todos los clubes de la Liga MX accedieron a diferentes exigencias del Vasco para poder llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.

Uno de los pedidos que aprobaron todos los dueños es el de los microciclos en el CAR los cuales comenzaron en el día de ayer. Por este motivo el entrenador del Tri decidió citar a cinco jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando González.

Javier Aguirre convocó a 5 jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Muy diferente fue el accionar del Vasco Aguirre con Cruz Azul debido a que decidió no llamar a ninguno de los jugadores de Nicolás Larcamón. Ángel Sepúlveda, jugador clave de la Máquina y que formó parte del equipo campeón en la Copa Oro 2025, se encuentra entrenando a la par de sus compañeros.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.