Uno de los jugadores que llegó y no marcó la diferencia de que fue anunciado en Chivas es sin dudas Chicharito Hernández. Mientras se espera que vuelva a tener minutos en el primer equipo revelan que a cambio de tres goles el atacante ha ganado cerca de 100 millones de pesos.

La actualidad del atacante lo tiene en plena recuperación luego de que se haya lesionado en la previa al duelo contra León. Desde esa ausencia lo único que se recuerda del futbolista formado en Verde Valles son sus insólitos comentarios sobre el rol de la mujer en la sociedad.

En medio de esta gran cantidad de cuestionamiento Chivas si pagan un importante salario por tener en sus filas a Chicharito Hernández. Según lo informado por Medio Tiempo, Javier recibió en este año y medio en Guadalajara 95 millones de pesos.

Chicharito Hernández aportó tres goles desde que volvió a Chivas. (Foto: IMAGO7)

A cambio el futbolista estuvo aportó tres goles, dos en la Liga MX y uno en la Concachampions 2025, una asistencia y tan solo un partido completado como titular de los 32 que llegó a disputar. A su vez, para no quedar como avaro en sus aportes, el atacante sumó además 10 lesiones. No hay que olvidarse que retrasó su presencia en la pretemporada porque se realizó una vasectomía.

¿Cuándo podría volver a tener acción Chicharito Hernández con Chivas?

Teniendo en cuenta que en Torreón Gabriel Milito señaló que a Chicharito Hernández le faltaban entre 5 y 6 semanas de recuperación se podría decir que podría llegar a ser convocado el 20 o 27 de septiembre cuando el Guadalajara vea acción contra Toluca o Puebla. Cabe mencionar que de darse así su recuperación el delantero se pierde el Clásico Nacional contra América.