El Guadalajara viene de lograr rescatar al menos un punto ante Tijuana luego de haber estado abajo en el marcador por tres goles de diferencia. En medio de este contexto dan a conocer por qué la directiva le tiene una alta estima por Gilberto Sepúlveda a pesar de su bajo nivel.

En lo que va el Apertura 2025 Chivas recibió 10 goles en contra y todos fueron por errores puntuales de la defensa rojiblanca al igual que los cuatro recibió Raúl Rangel en la Leagues Cup 2025. Ni los equipos de la Liga MX ni los de la MLS apabullaron al Rebaño sagrado con grandes jugadas colectivas, sino que aprovecharon errores de coordinación o forzados al momento por los jugadores, como Luis Romo, para marcar.

En medio de este contexto la afición de Chivas identifica a Gilberto Sepúlveda como uno de los grandes culpables de los goles que recibió el equipo. En medio de este contexto surgió la información de que Cruz Azul está interesado en el defensa que firmó su renovación con el equipo de la Perla Tapatía hasta 2028.

Esta información fue rechazada por César Huerta en el día de ayer al señalar que no fuentes del Guadalajara negaron interés por el Tiba. A su vez, José María Garrido no solo ratificó lo dicho por el periodista de Diario AS, sino que además dio a conocer que la directiva del Guadalajara tiene una gran estima por al zaguero al punto de que quieren que tenga una larga carrera con el Rebaño Sagrado salvo que llegue una importante oferta por él.

¿Cuándo volverá a ver acción Chivas en la Liga MX?

Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime a las 19:07 del Centro de México.