El Guadalajara se encuentra en plena preparación para enfrentar a Cruz Azul luego de haber rescatado un empate agónico contra Tijuana en el Estadio Caliente. En medio del regreso a las actividades en Verde Valle Gabriel Milito ya sabe que no contará de acá al jueves con Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando González porque están convocados a los microciclos de la Selección Nacional de México.

Chivas estuvo al borde del abismo, pero finalmente por el talento de sus jugadores logró rescatar un punto en medio de la crisis deportiva. Sin embargo, los golazos de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez no borran la pésima gestión defensiva no solamente en los goles, sino que también en el penal que cometieron en los primeros 45 minutos.

A pesar de este contexto, el Guadalajara de cara la semana contra Cruz Azul con la necesidad de quedarse con los tres puntos, pero con la tranquilidad de que recursos futbolísticos hay para ir en busca de la victoria. No obstante, Gabriel Milito sufre un duro golpe debido a que pierde a cuatro jugadores claves hasta el jueves.

Como se sabe Javier Aguirre logró volver a tener los microciclos con la Selección Mexicana en el CAR, por lo que puede contar con varios jugadores de la Liga MX. Es por este motivo que Chivas no podrá contar Raúl Rangel, Luis Romo, Bryan González y Armando González, cuatro jugadores claves en el once titular. A ellos hay que sumar a Diego Campillo, quien viene de cometer un insólito penal contra Tijuana.

¿Cuándo volverá a ver acción Chivas en la Liga MX?

Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime a las 19:07 del Centro de México.