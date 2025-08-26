Chivas ya se alista de la mejor manera en Verde Valle para enfrentar a Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025. El equipo rojiblanco viene de igualar 3-3 en un partido épico ante Tijuana en el Estadio Caliente.

En medio de este contexto, Gabriel Milito no contará con siete jugadores de cara a la preparación para el juego contra la Máquina. Uno de ellos es Armando González quien dio sus primeras palabras como futbolista de la Selección Nacional de México. A su vez, Gilberto Sepúlveda rompió el silencio en medio de las críticas que recibe por su pésimo momento, mientras que Chicharito Hernández tiene fecha para volver a jugar con la playera rojiblanca.

Los 7 jugadores que pierde Gabriel Milito

Gabriel Milito no contará con siete jugadores previo al juego con Cruz Azu. (Foto: IMAGO7)

Como decíamos, Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025 en el Estadio Akron. En medio de este contexto, Gabriel Milito sabe muy bien que pierde a siete jugadores de cara a la preparación del partido.

Armando González, Bryan González, Luis Romo, Diego Campillo y Raúl Rangel porque fueron convocados al microciclo de la Selección Mexicana, mientras que Richard Ledezma y Daniel Aguirre se encuentran lesionados.

Armando González habló como jugador de la Selección Mexicana

Armando González se encuentra con la selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Armando González es uno de los jugadores que Javier Aguirre quiere verlo de cerca en estos microciclos con la Selección Mexicana. En las últimas horas el atacante rojiblanco habló como jugador del Tri. “Mucha felicidad, orgullo y emoción”, expresó.

Gilberto Sepúlveda rompió el silencio

Gilberto Sepúlveda habló en redes sociales sobre su momento en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores de Chivas que no termina de rendir como se esperaba en este Apertura 2025 es Gilberto Sepúlveda. El defensor habló en redes sociales para dejarle mensaje a la afición al marcar que sabe que no ha rendido como se esperaba.

“Sé que en lo individual y en lo grupal nos ha faltado, lo aceptamos de frente. Si algo tiene este vestidor es mucho carácter, mentalidad y dirección para poner el pecho y darle la vuelta”, expresó el Tiba en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Gracias a quienes apoyan y a quienes exigen nuestra mejor versión”.

Chicharito Hernández tiene fecha de regreso en Chivas

Chicharito Hernández ya se encuentra entrenando en Verde Valle debido a que estaría afrontando la última etapa de la recuperación. En medio de este contexto Jesús Bernal dio a conocer que su posible su vuelta con el Guadalajara podría llegar a darse luego de la fecha FIFA.