Chivas logró quedarse con un punto agónico luego de haber empatado por 3-3 ante Tijuana por la jornada seis del Apertura 2025. Ayer se terminó la fecha, por lo que conoce el vergonzoso puesto en el que se encuentra tras los partidos de Pumas y Atlas.

El viernes el Guadalajara dio comienzo a la parte más pesada que tendrá que superar en el calendario de la Liga MX. Tras lo sucedido contra Xolos al equipo de Gabriel Milito se le viene Cruz Azul, América, Tigres y Toluca.

El viernes ante Tijuana las Chivas del Guadalajara llevaron adelante unos 90 minutos no aptos para cardíacos luego de haber estado tres goles abajo en el marcador. Sin embargo, Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado anotaron para que el Rebaño Sagrado logre poner en tablas el partido.

Tras haber sumado una unidad, el Guadalajara se aseguró al menos no cerrar la jornada seis en la última posición. Por otro lado, tras la derrota de Atlas ante América y el empate de Pumas contra Puebla el Guadalajara finalmente quedó en la décima sexta posición con cuatro unidades, la misma cantidad de puntos de la Franja y Querétaro. A su vez, quedó a dos puntos de Atlético de San Luis, último en la zona de Play-in.

¿Cuándo volverá a ver acción Chivas en la Liga MX?

Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime a las 19:07 del Centro de México.