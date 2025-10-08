Chivas se unió a una de las tendencias más virales de Twitter en los últimos días, en la que distintos equipos y marcas publicaron el mensaje “No se preocupen, actualizamos la bio”, dejando algún mensaje gracioso o presumiendo algún dato. El Rebaño Sagrado no se quedó atrás y aprovechó la oportunidad para presumir con orgullo su grandeza, actualizando su descripción con la frase: “El más querido, el más popular y el único tetracampeón de México”.

La publicación rápidamente se hizo viral entre la afición rojiblanca, que celebró la forma en que el club se sumó a la tendencia con su toque característico. Sin embargo, la frase también fue interpretada como una clara indirecta al América, su eterno rival, que hace un año se quedó a un solo paso de lograr el ansiado tetracampeonato tras haber sido tricampeón de la Liga MX.

Como era de esperarse, la reacción de los aficionados azulcremas no se hizo esperar. Muchos respondieron con memes, burlas y mensajes intentando minimizar la publicación de Chivas, mientras que otros reconocieron que el golpe digital había sido certero. En cuestión de minutos, el intercambio de indirectas entre ambas aficiones convirtió la tendencia en un auténtico clásico de redes sociales.

Con casi 700 mil visualizaciones a tan solo un día de publicar este mensaje, el tweet del Rebaño se volvió uno de los más comentados del día en el entorno futbolero mexicano. El gesto recordó por qué Chivas domina también el juego digital, sabiendo aprovechar cada momento para reforzar su identidad y mantener viva la eterna rivalidad con las Águilas. Eso sí, después de unas horas, la cuanta del Guadalajara volvió a poner su bio habitual: “Ni jugador, ni directivo: sólo el CM y mensajero de los ChivaHermanos. Puro post del Rebaño con mucha emoción y sentimiento”.

El América respondió a la publicación de Chivas con otra indirecta en Twitter

Finalmente, el Club América respondió a la indirecta de Chivas: también se sumó a la tendencia y actualizó su biografía en Twitter con 16 emojis de trofeos, presumiendo sus títulos de Liga MX y dejando claro que no dejarían pasar la provocación. Así, una simple moda en redes terminó encendiendo una vez más la rivalidad más grande del futbol mexicano, ahora en el terreno digital, a días de enfrentarse en un “amistoso” en la Fecha FIFA.