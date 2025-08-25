En lo que va del 2025, Javier Hernández generó más noticias por sus acciones fuera de la cancha que dentro de ella. Luego de una pretemporada que no pudo completar de la mejor manera por una vasectomía y por un golpe en la nariz, Chicharito se disponía a jugar en la segunda jornada del Apertura 2025, pero se lesionó en la previa al partido contra el Club León.

Luego, en medio de una recuperación donde no se lo veía enfocado en el futbol, el delantero emitió comentarios en sus redes sociales por los que fue tildado de machista. De esta manera, su vuelta a las canchas parecía alejarse. Sin embargo, ahora la posible fecha de regreso es para después de la actividad de selecciones, es decir, mediados de septiembre.

Luego de la fecha FIFA, Chivas tiene que jugar ante el Club América por la octava jornada del Apertura 2025. El partido fue programado para el sábado 13 de septiembre, por lo que sería llamativo que vuelva en un partido tan importante, sin tener el ritmo ni el nivel necesario para un Clásico Nacional.

El 17 de septiembre, Chivas jugará la primera jornada ante Tigres UANL, que quedó pendiente por las refacciones a las que se sometía el campo de juego del Estadio Akron. Alrededor de esa fecha puede darse su vuelta, según comentó el periodista Jesús Bernal en ESPN.

Chicharito Hernández transita una “readaptación al esfuerzo”

El citado periodista comentó que Hernández Balcázar está en un proceso donde acondiciona su físico y la realidad futbolística, la cual catalogaron como “readaptación al esfuerzo“. De igual manera, desde hace tiempo se habla sobre el estado físico del atacante y poco se sabe a ciencia cierta.

Chivas tiene cubierto el puesto de centrodelantero con Armando González

Ante el bajo nivel de Alan Pulido y la ausencia de Javier Hernández, Armando González tomó la oportunidad de jugar como centrodelantero titular. La Hormiga aprovechó su chance y se convirtió en el goleador de Chivas en lo que va de la temporada, por lo que no existe urgencia en la vuelta de Chicharito.