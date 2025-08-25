La polémica con los arbitrajes en el futbol mexicano y en la manera con la que dirigen los partidos del Club América es una historia de nunca acabar. Uno de los réferis con mayor cantidad de señalamientos en este tema es Marco Antonio Ortiz, que volvió a dirigir al equipo azulcrema en la sexta fecha del Apertura 2025 ante Atlas.

Luego del partido donde marcó un penal para el América y expulsó a Aldo Rocha, jugador rojinegro, en las redes sociales ironizaron sobre el aporte que el Gato suele hacer a los intereses azulcremas. Por su parte, el reportero Marcelino Fernández del Castillo lanzo una tragicómica comparación entre Ortiz y el rendimiento de Javier Hernández en el Club Deportivo Guadalajara.

Marcelino Fernández del Catillo y un sarcástico tuit que se vincula con el mal momento de Javier Hernández en Chivas. (Captura X)

“El Gato Ortiz ha incidido en más goles del América que el Chicharito en los de Chivas desde su regreso. Facto. Datos, no opiniones”, escribió el comunicador en su cuenta de X. A decir verdad, el árbitro ya le marcó 10 penales a favor al América en lo que va de su carrera, de acuerdo a lo que publicó 365 Scores.

Junto a Santos Laguna, el América es el equipo que más penales a favor recibió por parte de Ortiz (10). Por su parte, el Guadalajara ejecutó 6 penas máximas a través de los cobros del Gato. No obstante, las polémicas en torno a su figura no solo surgen de los penales cobrados para uno y otro equipo, sino por los diversos fallos arbitrales que hay en el futbol.

Marco Antonio Ortiz le marcó un penal a Juárez frente a Chivas en el Apertura 2025

Tildado de americanista, Marco Antonio Ortiz es puesto bajo la lupa cada vez que dirige al equipo azulcrema o a alguno de sus rivales directos, principalmente si se trata de Chivas. En la jornada 5 del Apertura 2025 el Gato pitó en el encuentro entre el Rebaño Sagrado y Juárez. Allí marcó un dudoso penal para los Bravos que luego Óscar Estupiñán se encargó de cambiarlo por gol.