Aunque las Chivas de Guadalajara aseguran tener confianza en la idea de juego que traen con Gabriel Milito, hay varios factores que le están jugando en contra al Rebaño Sagrado. Entre ellos, la falta de precisión, los errores defensivos y también ciertas lesiones que han mermado la plantilla al tratarse de bajas destacadas en zonas importantes del campo.

Una de las más recientes -y significativas- es sin duda la de José Castillo. El polifuncional defensor presentó una lesión muscular en la pantorrilla derecha y se perdió el último encuentro vs. Xolos de Tijuana, al que ni siquiera viajó, misma situación que Alan Pulido. Su regreso a la canchas está sujeto a cómo avance la recuperación.

José Castillo es el 2° jugador de Chivas con más pases correctos (Imago7)

Un dato que demuestra la importancia de José Castillo, y hasta puede que sorprenda, es el que lo ubica como el 2° jugador de Chivas con más pases correctos dados durante todo el Apertura 2025. El ex del Pachuca se ubica únicamente por detrás de Luis Romo (337), mientras que supera a otros elementos como Érick Gutiérrez (196), Daniel Aguirre (184), Bryan González (166) y Diego Campillo (163), también encargados de iniciar el juego desde atrás.

Los 10 jugadores de Chivas con más pases precisos x90′

Luis Romo – 67,4 José Castillo – 62,4 Miguel Tapias – 60 Gilberto Sepúlveda – 56,6 Miguel Gómez – 52,1 Daniel Aguirre – 52 Omar Govea – 51,5 Diego Campillo – 51,4 Érick Gutiérrez – 50,1 Hugo Camberos – 39,7

¿Chivas no cuidó a José Castillo?

José Castillo había jugado todos los partidos del ciclo Milito, señal de su importancia y de las ventajas que aporta al desempeñarse de manera natural en varias posiciones. De hecho, únicamente había sido reemplazado en la segunda mitad del duelo ante Santos Laguna y el tiempo agregado del debut ante León. Esa sobrecarga de minutos también pudo provocar su lesión.

(Flashcore)

Otra lesión, la de Miguel Tapias, fue de hecho la que convirtió a Castillo en la mejor opción disponible para jugar como central izquierdo, más allá de que no es su perfil natural. Ahora, con Tapias ya recuperado, el que cae lesionado es otro elemento que bien podría ser titular en esa línea de tres zagueros.