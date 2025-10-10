Chivas viene de tres victorias consecutivas en el plano de la Liga MX, pero este sábado se enfrentará al América en una nueva edición del Clásico Nacional, la cual tendrá lugar en Estados Unidos. De cara al encuentro, repasamos cómo, dónde y a qué hora se podrá ver EN VIVO el duelo frente a las Águilas.

El equipo de Gabriel Milito llega a este duelo con la confianza que le otorga su buen momento en el Apertura 2025, además de que salió victorioso en el último choque ante el cuadro azulcrema, en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Roberto Alvarado y Armando González.

Sin embargo, la exigencia volverá a ser máxima este sábado, al tratarse del Clásico Nacional, en un encuentro que podría revitalizar todavía más el ánimo rojiblanco de cara al cierre de la fase regular.

¿Dónde ver EN VIVO el amistoso Chivas vs. América?

El duelo amistoso entre Chivas y América se jugará este sábado 11 de octubre a partir de las 21:00hs de la CDMX, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El duelo apunta a ser transmitido por las señales de TUDN y ViX en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir mediante Telemundo y Peacock.

¿Cuál es el próximo rival de Chivas en el Apertura 2025?

El próximo rival de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX será Mazatlán en el Estadio Akron por la jornada 13. El juego se llevará adelante post fecha FIFA el próximo sábado 18 de octubre a las 19:05 del Centro de México, por lo que solamente se podrá ver en Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos.