Javier Aguirre dispuso un micro ciclo con la Selección Mexicana de mayores que queda un poco incómodo para los equipos de la Liga MX, ya que se da en medio de la competencia. El Club Deportivo Guadalajara cedió a Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando González.

Justamente el Tri compartió lo que fue el primer entrenamiento de la Hormiga como seleccionado nacional. Al centrodelantero que se ganó el puesto de titular en Chivas se lo vio realizando trabajos físicos y otros con pelota. Además, sobre el final del video dejó algunas palabras donde demostró su alegría.

“Mucha felicidad, orgullo y emoción“, expresó González para las redes oficiales del Tri. Tanto él como sus compañeros estarán afectados a la selección hasta el día jueves. De esta manera, Gabriel Milito tendrá bajas sensibles en la semana de entrenamiento previa al duelo contra Cruz Azul del próximo sábado.

El director técnico argentino está buscando plasmar una idea de juego que lleva tiempo para que sea asimilada por los jugadores, por lo que la convocatoria de Javier Aguirre retrasa el proceso. Sin embargo, el argentino parece haber encontrado los jugadores titulares para ciertos puestos, como lo es el de centrodelantero.

Armando González le ganó el puesto a Alan Pulido en Chivas

Con la constante ausencia de Javier Hernández y el nulo convencimiento que Teun Wilke generó sobre Gabriel Milito, el puesto de centrodelantero se debatía entre Alan Pulido y Armando González. Ante el bajo nivel del ex Tigres UANL y el poder ofensivo de la Hormiga, el joven atacante se hizo del puesto de titular.