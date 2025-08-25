Matías Almeyda no comenzó de la mejor manera su experiencia como director técnico del Sevilla Fútbol Club. En los 2 primeros partidos oficiales que dirigió, el exentrenador del Club Deportivo Guadalajara cosechó 2 derrotas. La primera de ellas fue contra Athletic Club, por 3-2, y la segunda frente a Getafe por 1-2, ambas por La Liga de España.

En el último encuentro, una cámara oficial se entrometió en una charla técnica que Almeyda dio en pleno partido, rodeado por sus jugadores. Allí, el Pelado se mostró enérgico y, además de comentar sobre particularidades tácticas, enfatizó en cuestiones de actitud e intentó levantarles el ánimo a sus discípulos.

“Hay que correr, viejo“, regañó Almeyda con intensidad a los jugadores del Sevilla. Antes le había hablado directamente a uno de ellos: “Más decisión, (Andrés) Castrín. Cuando recibís, avanzá un poco a ver qué pasa”. Además, señaló que los mediocampistas visitantes “no tienen juego”.

No obstante, al ex Chivas no le surtió efecto su intento de motivación, ya que los andaluces se quedaron con las manos vacías. Adrián Liso abrió el marcado para la visita al decimoquinto minuto de juego. Luego, el Sevilla consiguió el empate sobre el final del primer tiempo, pero el propio Liso puso cifras definitivas a los 6 minutos del complemento.

Matías Almeyda reforzó su cuerpo técnico en Sevilla

Con el paso del tiempo, los cuerpos técnicos de los equipos de futbol suelen verse modificados. El caso del grupo de trabajo de Matías Almeyda no es la excepción, ya que ahora acaba de sumar a Erick Lamela como asistente, ya que el argentino decidió retirarse a los 33 años.

Sobre su nuevo ayudante, en conferencia de prensa el Pelado comentó: “Como amigo y como amante del futbol ha hecho una carrera espectacular, su físico le dijo basta y creo que tiene mucho por aportar. Yo siempre sumo a gente joven que puede aportar cosas. Si aporta la cuarta parte de lo que hizo en el campo me convertirá en mejor entrenador”.