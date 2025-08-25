El Club Deportivo Guadalajara sorprendió a su afición con una novedad fuera de la cancha: Amazon lanzará el Echo Pop Chivas, una edición especial del popular altavoz inteligente de Alexa, diseñada exclusivamente para el Rebaño Sagrado. Se trata de un dispositivo de colección que combina tecnología y pasión rojiblanca, disponible en México y Estados Unidos.

El Echo Pop Chivas es el primer Echo en colaboración con una marca mexicana y cuenta con un diseño en rojo y blanco, además del escudo oficial del club. Su funda de personalizada lo convierte en un producto único para los fanáticos. La edición es limitada, algo que aumenta el atractivo entre coleccionistas y seguidores más fieles.

¡Alexa también es chivahermana! @Chivas

Además de todas las funciones de un Echo Pop convencional, esta edición incluye comandos temáticos: con frases como “Alexa, activa el Modo Chivahermano” se desbloquean saludos grabados por jugadores, trivias, playlists oficiales y hasta la posibilidad de consultar el calendario del equipo o reproducir partidos en Prime Video. También será posible comprar artículos oficiales de Chivas a través de mensajes de voz.

El dispositivo saldrá a la venta el 27 de agosto de 2025 en Amazon México, Amazon Estados Unidos y la tienda oficial de Chivas. Su precio será de $1,199.99 pesos mexicanos y de 62 dólares en EE.UU.

La primera colaboración de Alexa con un club mexicano

El Echo Pop Chivas marca un hecho histórico al convertirse en la primera colaboración de Alexa con un club mexicano. Además de sus funciones como asistente inteligente para música, noticias o control del hogar, este producto puede servir para reforzar la identidad rojiblanca en el día a día, ofreciendo una mezcla de tecnología y pasión por el equipo.