La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra preparando para enfrentar en los Octavos de Final del Mundial de Chile 2025 al anfitrión. La cancha del Estadio Elías Figuero Brander de Valparaíso será testigo este martes de un partido seguramente emocionante desde el primer minuto.

El TRI Sub-20 llega a este duelo tras superar un grupo complicado, empatando con Brasil, España y derrotando a la Selección de Marruecos, bajo la dirección de Eduardo Arce.

Y previo a este compromiso habló en entrevista con TUDN el futbolista de nuestras Chivas, Hugo Camberos. El atacante de 18 años de edad habló de la mentalidad que tiene el representativo azteca, pero también aprovechó las cámaras de dicho medio de comunicación para dejarle una advertencia a la Selección de Chile.

“Sabemos la calidad de jugadores que traemos. Entonces el profe nos dijo que está muy contento, que nos veía a todos y lo ilusionaba mucho el mirar a cada jugador y ver la calidad que tenía, que no le daba miedo de sacar a uno y meter a otro, al contrario”, mencionó.

Después el artillero del Club Deportivo Guadalajara agregó: Pues bueno, nosotros no nos enfocamos en el rival, creo que vamos a salir a dar nuestro partido a hacer lo que veníamos haciendo, yo creo que mejor y no enfocarnos tanto en lo externo y hablar en la cancha”.

¿Cuándo es el partido entre Chile y México en el Mundial Sub-20?

El partido entre la Selección de Chile y México, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 se llevará a cabo este martes 7 de octubre en la cancha del Estadio Elías Figuero Brander de Valparaíso, a las 17:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

Cabe mencionar que la victoria frente a Marruecos reforzó la confianza de la Selección Mexicana Sub-20, para muestra las palabras de Hugo Camberos, quien espera ver minutos como lo hizo en los dos últimos cotejos.