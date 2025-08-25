El Club Deportivo Guadalajara protagonizó un partido ambiguo en la jornada 6 del Apertura 2025, cuando empató con Tijuana luego de ir perdiendo por 3 a 0. Allí fue muy importante Roberto Alvarado, que fue suplente luego de mucho tiempo y perdió el puesto de titular por bajo rendimiento ante Xolos.

Sin embargo, el Piojo ingresó en el entretiempo y terminó marcando el empate con un verdadero golazo. A partir de ello, el propio Chivas, de manera oficial, destacó a Alvarado como su jugador más determinante en el último año de competencia, y compartió otros grandes tantos.

Lo curioso en la publicación oficial del Rebaño Sagrado fue que no dudaron en señalar a Alvarado como el jugador más determinante del último año. “Los 5 mejores goles del hombre más determinante del Rebaño desde el 2024“, publicó en X el Guadalajara, dejando de lado a Erick Gutiérrez, y enumeró los goles más destacados del extremo.

“Si alguien se ha cansado de demostrar calidad y compromiso desde su llegada al Guadalajara, es Roberto Alvarado, quien el pasado viernes marcó un golazo de bandera para sellar el empate a 3 entre Chivas y Xolos”, comenzó el Guadalajara. “Alvarado se integró al Rebaño Sagrado para el Clausura 2022 y desde entonces suma 130 apariciones en Liga MX, siendo uno de los protagonistas del aparato ofensivo Rojiblanco y autor de varios goles de gran manufactura”, agregó.

El gol ante Atlas en Clausura 2024 fue elegido como el mejor del Piojo Alvarado

Además de ponderarlo como el más determinante, Chivas confeccionó una lista de los 5 mejores goles de Roberto Alvarado con la playera rojiblanca. De manera oficial, el Guadalajara señaló al tanto del Piojo contra Atlas en la jornada 17 del Clausura 2024 como el mejor del zurdo.

“Uno de los goles más lindos del Piojo se dio en el Estadio Jalisco, precisamente en la recta final de aquel Clásico Tapatío, que terminó por significar el pase directo a la Liguilla para el Rebaño Sagrado. Corría el minuto 74’ cuando controló la pelota en banda derecha, enganchó adentro y con un zurdazo de larga distancia, la puso en la escuadra“, escribieron.

Los 5 mejores goles de Roberto Alvarado como jugador rojiblanco, según Chivas