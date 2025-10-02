El choque de este domingo entre Pumas y Chivas tiene mucho en juego, pues los dos equipos se encuentran en una situación casi idéntica en la tabla de posiciones del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado, gracias a sus dos últimas victorias, quedó apenas un punto por delante del conjunto universitario.

Por tal motivo, ambos le dan una gran importancia al duelo correspondiente a la Jornada 12, donde Pumas buscará hacer sentir la localía y el Guadalajara, continuar con su racha triunfal para seguir escalando en la tabla. En ese contexto, el defensor central brasileño, Nathan Silva, lanzó una fuerte advertencia al Rebaño.

“Contra Chivas, es un partido importantísimo para nosotros. Es un rival directo y va a ser muy difícil. Tenemos que hacer valer nuestra casa, la vamos a defender a muerte. Es un partido que vale seis puntos y tenemos que estar enfocados para que podamos ganar y estar en una mejor posición en la tabla”, dijo Nathan Silva en conferencia de prensa.

El zaguero de 28 años, además, negó que Pumas llegue en crisis tras sus dos derrotas ante Juárez y América: “Antes teníamos siete partidos sin perder. Ahora, tenemos dos derrotas que nos cuestan mucho y hablando del Clásico tiene otra magnitud. Tenemos que estar enfocados como equipo y como grupo para que alcancemos nuestros objetivos. Tenemos confianza en la recta final”, aseguró.

¿Efraín Juárez se juega su continuidad en Pumas UNAM?

Además de la lucha en la tabla de posiciones y de la presencia de José Juan Macías en Pumas, otro agregado que tendrá el partido es que según reportes, el entrenador Efraín Juárez se juega gran parte de su continuidad en el duelo ante el Rebaño Sagrado, ya que de momento el equipo ha rendido por debajo de las expectativas y en caso de una derrota, serían tres caídas consecutivas para el cuadro universitario.