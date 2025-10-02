Este domingo, por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, podría darse el regreso de Chicharito Hernández a la convocatoria de las Chivas de Guadalajara. El experimentado delantero de 37 años se perdió los últimos dos partidos por una dolencia, pero apunta a ser parte de la delegación que viaje a la Capital para enfrentar a los Pumas de la UNAM.

En caso de que finalmente vuelva a integrar la convocatoria, Chicharito tendrá un emotivo reencuentro con Keylor Navas, portero costarricense con el que compartió plantilla nada menos que en el Real Madrid, durante el año en que el mexicano estuvo en dicho equipo. Luego, el guardameta hizo historia en la Casa Blanca y levantó un total 12 títulos allí.

Meses atrás, en una transmisión para su canal de Twitch, Chicharito compartió una emotiva anécdota que lo une a Keylor Navas. Y es que ambos fueron muy cercanos en aquella temporada, pero en especial, el delantero recordó una imagen suya llorando en la banca abrazado al emblemático portero.

“Esa imagen de que yo estaba llorando con Keylor tiene más significado que sólo llorar. Ese año fue complicadísimo, porque Keylor también llegaba, era su primer año, increíble, llegó de Levante al Real Madrid y convivimos muchísimo juntos, nuestras familias, todo”, recordó Chicharito Hernández sobre aquellas imágenes.

Keylor Navas le dijo a Chicharito que haría el gol de la clasificación

El partido en cuestión era el cruce de cuartos de final entre Real Madrid y Atlético Madrid, por la Champions League 2014/15. Chicharito marcó nada menos que el gol de la clasificación, tal y como se lo advirtió el portero costarricense: “Cuando salgo, lo que me hace llorar fue que Keylor y yo lo hablamos antes del partido, que yo iba a hacer el gol del gane. Entonces, me lo estaba repitiendo, y me decía que confiara, que lo disfrutara. Cuando salgo, yo le decía, qué razón tenías, sí pasó”, relató el delantero mexicano.