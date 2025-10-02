El futbolista mexicoamericano, Brian Gutiérrez, supo ser objeto de fuertes rumores en México, especialmente cuando fue vinculado por un posible fichaje en las Chivas de Guadalajara. En junio de 2024, diversos medios reportaron que el Rebaño Sagrado era uno de los clubes de la Liga MX que se encontraba tras sus pasos, junto a Cruz Azul y América.

Mediocampista de corte creativo y con buena técnica, Gutiérrez cuenta con la ventaja de tener la doble nacionalidad y por ende, es un futbolista elegible para el Guadalajara. En ese entonces, se habló de que estaba valorado en cuatro millones de dólares, una cifra que generaba cierta sorpresa por su corta edad.

Aunque al parecer el interés quedó atrás, el nombre de Brian Gutiérrez volvió a sonar con fuerza en los últimos días, ya que el mediocampista mexicoamericano de 22 años tuvo una destacada actuación en la goleada por 5-3 de Chicago Fire sobre el Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

A pesar de que ingresó desde el banquillo para jugar la media hora final del encuentro correspondiente a la Jornada 32 de la Major League Soccer, a Gutiérrez le alcanzó para aportar una asistencia y un golazo desde media distancia sobre el final del encuentro, las cuales sirvieron para confirmar la victoria de su equipo ante estrellas como Messi, Lionel Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul.

Los números de Brian Gutiérrez en Chicago Fire

En cuanto a las estadísticas de su carrera profesional, Gutiérrez luce ya con cierta experiencia yestá teniendo una gran temporada, con nueve goles y tres asistencias en 27 partidos disputados. En total, desde que debutó con Chicago Fire, registra 159 apariciones con 20 goles y 25 asistencias. ¿Volverá en un futuro a ser objetivo del Rebaño Sagrado?