Una de las grandes novedades en este semestre para las Chivas de Guadalajara es sin dudas el buen presente que atraviesa Armando González. El delantero de 22 años, canterano de la institución, está poniendo fin a los eternos problemas del Rebaño de cara a portería: es el máximo anotador del equipo con cinco anotaciones. Y también es el mejor goleador mexicano del Apertura 2025.

Sin embargo, hay una posibilidad latente de que el Rebaño Sagrado no pueda disfrutar por tanto tiempo a una de las joyas formadas en su cantera. Y es que sus buenos rendimientos han despertado interés en Europa, pero con un agregado importante: el contrato de la Hormiga finaliza en diciembre de 2026.

La agencia Roc Nations Sports cuenta con varias figuras mundiales en su cartera.

Con actuaciones decisivas como la del Clásico Nacional ante América, Armando González dio de qué hablar. La firma brasileña Roc Nation Sports se acercó hace meses a su agente Junior Tosta para establecer una alianza estratégica con el objetivo de ubicarlo en Europa. En su cartera cuentan con varias figuras mundiales como Kevin De Bruyne o Vinícius Júnior y podrían encontrarle fácilmente sitio al delantero mexicano.

Así las cosas, el Guadalajara puede haber cometido un gran error hace algunos meses atrás, cuando anunció las renovaciones de contratos de varios de sus canteranos. Entre ellos, Hugo Camberos, Yael Padilla, Miguel Gómez, Eduardo García y Teun Wilke. Con la Hormiga, en cambio, prefirieron esperar. Y ahora su explosión abre un nuevo panorama a la hora de entablar negociaciones, donde el jugador se ha ganado una mayor exposición.

Las raíces Chivas también pesan para Armando González

Más allá de esta situación, el delantero de 22 años posee el ADN rojiblanco al igual que su padre, Mandín González, quien en su época también le anotó al América en un Clásico Nacional y al mismo tiempo, es socio del agente Junior Tosta. La Hormiga buscará dar lo mejor de sí al Rebaño y dejar dinero a la institución, pero puede que eso implique tomar una oferta europea previa a la finalización de su contrato. Por ahora, la pelota está en los pies de la directiva rojiblanca, que está obligada a buscar una solución para todas las partes.