Chivas vivió un gran Apertura 2025 en el que, si bien el título de la Liga MX no llegó, sí se dieron pasos firmes rumbo a los objetivos deportivos. El club incorporó a un Cuerpo Técnico que ya demostró su capacidad y logró nutrir el plantel con futbolistas cada vez más competitivos, sentando bases sólidas para el presente y el futuro inmediato.

Esta nueva era en el Guadalajara tiene, según el periodista Jesús Bernal, muy contento a Amaury Vergara. El propietario del club, consciente de que el momento para celebrar llegará cuando se conquiste la Liga MX, se encuentra plenamente satisfecho con el proceso actual: el proyecto deportivo se solidificó, el equipo clasificó a Liguilla y además se le dio continuidad y se fortaleció con refuerzos para competir todavía mejor.

Amaury Vergara ha estado muy en contacto con el plantel.

El cambio positivo en el Rebaño Sagrado no se limita únicamente a lo futbolístico. También hubo transformaciones fuera de la cancha, ya que este fue el primer semestre en mucho tiempo sin escándalos extracancha: no se presentaron casos de indisciplina y se evitaron negociaciones “por debajo de la mesa” para llevarse a miembros del Cuerpo Técnico o directiva, lo que contribuyó a un ambiente institucional más estable.

Para Amaury Vergara y para un amplio sector de la afición, Chivas transita por el camino correcto para continuar su crecimiento deportivo. Se percibe un proyecto claro que, más temprano que tarde, debería traducirse en un título de Liga. Ese es el objetivo compartido por directiva, Cuerpo Técnico y jugadores, mientras que la afición respalda plenamente el proceso, reflejado en que los abonos están prácticamente agotados.

La directiva de Chivas se tomó unos días y todas las negociaciones seguirán en enero

En los próximos días, la directiva tomará una breve pausa en las negociaciones de altas y bajas, mismas que se reanudarían el lunes 5 de enero. Así, solo queda esperar para conocer qué sucede en los días previos al inicio del Clausura 2026, torneo que promete ser aún mejor que el anterior y que podría acercar a Chivas al tan anhelado campeonato.