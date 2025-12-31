Chivas continúa su preparación de cara al Clausura 2026, mientras el Cuerpo Técnico mantiene la mente puesta en los partidos de la Copa Pacífica, que serán la última parada antes del inicio del torneo. Sin embargo, en la parte directiva también existen objetivos muy claros, aunque por ahora se han puesto en pausa debido a las fechas de fiestas decembrinas, periodo en el que muchas directivas del futbol mexicano también detienen actividades.

Tanto Alejandro Manzo como Javier Mier trabajan en dos frentes clave: primero, dar salida a los jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito y, solo después de lograrlo, avanzar por los fichajes solicitados, especialmente el defensa central que el estratega argentino ha pedido con insistencia. No obstante, estas operaciones están momentáneamente en pausa, principalmente debido a las vacaciones de Manzo.

Manzo es el actual secretario técnico del Rebaño.

El Secretario Técnico de Chivas es el encargado directo de las negociaciones en materia de altas y bajas. Al encontrarse de vacaciones y fuera del país, los movimientos han quedado en espera. La buena noticia para el entorno rojiblanco es que todo apunta a que el lunes 5 de enero se reactivarán las gestiones al interior del club, por lo que podrían venir noticias relevantes rumbo al Clausura 2026.

En el corto plazo, las prioridades más urgentes pasan por encontrar acomodo a Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, tres jugadores completamente descartados por Milito pero con sueldos muy elevados. Esta situación limita la llegada de nuevos refuerzos, debido a que la masa salarial del Guadalajara ya es alta. En los próximos días, y a pesar de la cercanía del torneo, podrían destrabarse movimientos que permitan liberar espacio y concretar fichajes para integrarse cuanto antes al trabajo del cuerpo técnico.

Erick Gutiérrez y Alan Mozo tienen más posibilidades de salir de Chivas, Pulido se complica

Por ahora, Erick Gutiérrez y Alan Mozo son quienes tendrían mayores posibilidades de salir. El Guti fue buscado por Pachuca, aunque todo indica que su destino estaría en la MLS con San Diego FC, donde podría reencontrarse con Hirving Lozano. Mozo, por su parte, está en el radar de Tigres, club que necesita con urgencia un lateral derecho. El caso de Alan Pulido luce más complicado, ya que hasta el momento no ha surgido una oferta formal y contundente por el delantero.