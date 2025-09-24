Chivas registró un pésimo arranque del Apertura 2025, crisis que se vio acentuada tras el descalabro frente al Toluca, por lo que Gabriel Milito habría lanzado un fuerte discurso al interior del Rebaño, el cual fue revelado por el delantero Armando González.

La Hormiga se convirtió en uno de los héroes de la noche frente al Necaxa por anotar el primer gol para encaminar al triunfo del Guadalajara; sin embargo, dejó en claro que el entrenador argentino les dejó en claro que no se pueden permitir más errores y mucho menos, dejar escapar puntos.

“Siempre es importante sumar, el profe nos dijo que ya no teníamos crédito y teníamos que sumar a como fuera lugar y seguir por ese camino.

“Necesitábamos una victoria para sentir esa confianza. La verdad que con Toluca no fue un buen partido, pero sabíamos que teníamos una revancha muy seguido y teníamos que aprovechar la localía. Ahora a pensar en el partido del viernes”, declaró el atacante a Fox.

¿Cómo vivió su gol frente a Necaxa?

“Romo que tiene siempre una gran visión para esos pases y Richy Ledezma que sabe atacar esos espacios, veo que le mete un pase muy hermoso y dije: ‘ya tengo todo el espacio para ganar el frente’. Richy me ve bien y nada más la ataqué con todo”, concluyó la Hormiga.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.