Parece ser que Chivas por fin ha encontrado a su nuevo hombre gol desde sus fuerzas básicas en la figura de Armando González, quien se está consolidando como el mejor delantero rojiblanco al sumar cinco goles en el Apertura 2025.

Sin embargo, el entrenador Gabriel Milito ha dejado en claro que no está del todo satisfecho con el rendimiento de la Hormiga, ya que considera que aún tiene muchos aspectos que tiene que mejorar, dejando en claro que los goles no son su única misión dentro del Guadalajara.

“Uno le da la confianza desde el momento en que uno cuenta con él, que va teniendo minutos. Es un chico joven con un margen de mejora muy muy grande, pero de cara al gol, tiene ese olfato goleador que es nato de él.

“No por eso debe de conformarse con solamente hacer los goles, que es muy importante para el centro delantero, pero también necesitamos que participe y lo haga mejor en la fase de construcción del juego, que juegue mejor de espaldas, que los movimientos específicamente de su posición los vaya ajustando.

“Tiene mucho margen de mejora, pero estoy contento con el rendimiento que nos va dando, teniendo en cuenta que es un chico joven, que está adquiriendo experiencia y al correr de los partidos él irá recogiendo esa experiencia, tendrá tranquilidad para resolver distintas situaciones e irá evolucionando. La mejor manera de evolucionar son los entrenamientos y la competencia”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.