Roberto Alvarado es el jugador más importante que tiene Chivas en su nómina, no solamente por su talento y carisma, sino por su calidad con el balón, por lo que es considerado como una pieza clave en el armado del plantel del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Sin embargo, en horas recientes el Piojo ha sido el protagonista de diversos rumores en redes sociales sobre su futuro, en donde inclusive algunos portales aseguran que el ’25’ del Guadalajara estaría buscando salir del plantel para el próximo torneo.

Todo se originó por la repentina eliminación de sus fotografías en su cuenta de Instagram; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, ahondó en el tema de su continuidad en el chiverío, en donde dejó en claro que no existe ningún aviso o deseo del futbolista de salir del club.

“Me decía esta gente que no hay ningún indicio que haga pensar a la directiva del Guadalajara que el Piojo quiera irse, ni por una situación deportiva ni una situación personal.

“No digo que no exista una situación personal que le esté aquejando o demás, pero hasta el día de hoy, si algún problema personal tiene, no ha sido lo suficientemente grande para decirle al Guadalajara ‘tengo que irme de aquí'”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo reaparecerá Roberto Alvarado con Chivas?

Aunque el Guadalajara no ha dado detalles certeros sobre la recuperación del Piojo, diversos reportes extraoficiales indican que el extremo estaría de regreso aproximadamente para después de la Fecha FIFA cuando enfrenten al Mazatlán.