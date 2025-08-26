El Guadalajara se caracteriza por ser un gran formador de jugadores que no terminan teniendo las oportunidades necesarias para consolidarse en el primer equipo. En las últimas horas volvió a repetirse la historia debido a queDylan Guajardo confirmó en redes sociales que no seguirá en el conjunto rojiblanco para llegar al Rangers FC de Andorra. Por este motivo repasamos su perfil.

“Hoy toca volar lejos, en busca de seguir creciendo y persiguiendo mis metas”, dijo el canterano en redes sociales. Y agregó: “Sé que este no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque los caminos que se construyen con pasión siempre se vuelven a encontrar”.

Su paso por el Guadalajara se destacó en las fuerzas básicas debido a que las estadísticas marcan que no vio acción en el primer equipo. Sin embargo, en categorías inferiores brilló de la mejor manera al punto de consagrarse Campeón del Apertura 2025 y Campeón de Campeones 2024-2025 junto a Tapatío.

Dylan Guajardo se convertirá en nuevo jugador de Rangers de Andorra. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que el Guajardo se desarrolló como mediocentro y en los Cabritos llegó a jugar 103 encuentros. Con el equipo de la Liga de Expansión MX anotó tres goles y dio una asistencia en más de 6400 minutos de juego, según lo informado por Transfermarkt.

¿A qué club de Europa llega Dylan Guajardo?

Dylan Guajardo no se dirige a una de las principales liga de Europa, sino a una de las más chicas del viejo continente. Llega al Rangers FC de Marco Fabian, un club que se encuentra en Andorra y que sirvió como casa para aquellos mexicanos que quieren tener su primera experiencia europea. Allí se encuentra Emilio González, hermano de la Hormiga, y que tuvo en su portería a Andre Alcaraz actual guardameta de Mazatlán.