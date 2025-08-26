Chivas sigue sin poder convertirse en el equipo protagonista que toda la Liga MX está esperando, pese a los esfuerzos de la directiva rojiblanca encabezada por Amaury Vergara que ha abierto la chequera en algunas ocasiones para poder contratar refuerzos; sin embargo, no ha alcanzado hasta el día de hoy.

Es por eso, que tras analizar el rendimiento del Guadalajara en esta primera mitad del Apertura 2025, el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, considera que la directiva debería hacer un esfuerzo para contratar al menos dos refuerzos para un par de zonas del campo.

“Para mi está muy claro dónde es que el técnico buscaría refuerzos para el próximo torneo, pero me queda la impresión que donde Milito necesita jugadores es en la defensa central. No lo digo porque se equivoquen o porque Chivas reciba muchos goles, lo digo por el perfil de futbolistas que a Milito le gustan que jueguen como defensas. Tan no los tiene, que ha tenido que habilitar a mediocampistas para jugar esa posición, que es el caso de Luis Romo y Daniel Aguirre.

“El otro, donde creo yo que podría buscar a alguien es en la media punta. Por lo regular juega con dos futbolistas detrás del nueve y ha sido una posición en donde ha habido demasiada rotación, entre Efraín Álvarez, Piojo Alvarado, Cade Cowell, Alan Pulido”, justificó el comunicador en su canal de YouTube.

Hay que recordar que además de ser reportero, Jesús Bernal cuenta con la licencia de Director Técnico que entrega la Federación Mexicana de Futbol tras presentar su curso, por lo que tiene nociones técnico-tácticas para poder emitir una opinión sobre estos temas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.