Desde la llegada de Gabriel Milito, Gilberto Sepúlveda perdió protagonismo en el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, nunca dejó de ser considerado y, ante la seguidilla de partidos por haber jugado 2 competencias, el Tiba volvió a ser importante para Chivas.

No obstante, el defensor no consigue regularidad en un buen nivel desde hace tiempo. Junto a Miguel Tapias, Sepúlveda tuvo responsabilidad en el primer gol de Tijuana en la jornada 6 del Apertura 2025. En medio de las dudas frente a su rendimiento surgió la información de un interés por parte de Cruz Azul.

El periodista Jesús Bernal informó que la Máquina Cementera tenía al Tiba en carpeta ante una posible salida de Gonzalo Piovi. El argentino aparecía en el radar del Inter Miami. Si se concretaba la salida del zurdo con rumbo a la MLS, Cruz Azul podía llegar a ir a la carga por el canterano de Chivas.

Sin embargo, nunca se materializó un ofrecimiento porque Piovi se mantuvo en La Noria. De esta manera, no hay dudas en que el Tiba se mantendrá en Guadalajara. Mientras tanto, la directiva rojiblanca tiene un plan con el defensor, y es que les gustaría mantenerlo en el club durante toda su carrera.

Fernando Hierro ya vislumbraba a Gilberto Sepúlveda como un líder en Chivas

A partir de lo que comentó el citado periodista en un video en su canal de Youtube, Gilberto Sepúlveda emergía como un líder natural, surgido de la propia cantera, desde la época de Fernando Hierro. El español planificaba que el Tiba se consolidara en primera, algo que sucedió, pero sin conseguir un alto nivel futbolístico.

Ahora, la dirigencia actual está en la misma sintonía que Hierro. El marcador central podría pasar toda su carrera en Chivas si se cumple lo planificado por la directiva. No obstante, Sepúlveda tiene 26 años y mucho trajín por delante, por lo que la situación puede cambiar en cualquier momento.