Las Chivas de Guadalajara siempre tratan de cuidar a sus canteranos de la mejor manera y para ello buscan amarrarlos con buenos contratos después de que hayan demostrado que están para cosas grandes. Uno de los casos más destacados es el de Gilberto Sepúlveda, quien pasó de vivir en la casa club del equipo a forjar su propio patrimonio gracias a sus ganancias como jugador consolidado.

El Tiba Sepúlveda tuvo que vivir algunas carencias para convertirse en uno de los referentes del equipo con todo y que ahora no vive su mejor momento con Gabriel Milito en el banquillo. Es así que el zaguero está, al menos, entre los 10 futbolistas que mejor ganan en el Rebaño Sagrado.

De acuerdo a información extraoficial del portal Salary Sport, Sepúlveda percibe poco más de 300 mil pesos semanales, es decir, por arriba del millón de pesos mensuales, lo que se traduce en casi 17 millones de pesos al año, una cifra que no es nada despreciable para un jugador que ha tenido menos actividad de la prevista en este certamen.

El Tiba solo ha jugado dos partidos con Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Aunque algunas versiones indican que equipos como Cruz Azul no verían con malos ojos incorporarlo a sus filas en el futuro, tampoco ha habido algún acercamiento formal con la directiva que encabeza Amaury Vergara. Lo que es verdad es que como negocio, no parece tan rentable tener a un jugador tan costoso calentando la banca como está sucediendo con el Tiba Sepúlveda.

Sepúlveda, con poca actividad en las Chivas de Milito

Hasta el momento Sepúlveda ha jugado cinco partidos de los seis que van en el Apertura 2025. El Tiba ha sido titular en dos de ellos y solo uno lo ha completado que fue ante Xolos de Tijuana. Suma 135 minutos de los 450 que se han disputado, tiene una tarjeta amarilla y tal parece que no es del agrado de Milito.