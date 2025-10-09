La exjugadora de Chivas Femenil, Michelle González, inició una nueva etapa en su carrera dentro del futbol profesional: será auxiliar técnica de Antonio Spinelli en la Selección Femenina de Perú. El entrenador argentino, quien dirigió al Rebaño Sagrado entre 2023 y 2024, presentó recientemente a su cuerpo técnico, donde la mexicana figura como una de sus asistentes principales.

Michelle González fue parte del plantel de Chivas que conquistó el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeones 2021-22, consolidándose además como una defensora confiable bajo el mando de Spinelli durante su paso por la Liga MX Femenil.

Su retiro de las canchas se dio tiempo después, para iniciar su camino en la dirección técnica, una faceta que ahora la lleva al ámbito de selecciones. Durante la presentación del cuerpo técnico, Spinelli explicó los motivos detrás de su elección, destacando la experiencia y el conocimiento que Michelle puede aportar desde su etapa como futbolista en México.

“Michelle González, mi segunda auxiliar, fue futbolista nuestra en Chivas. Se retiró y ya viene trabajando como entrenadora. Se recibió hace muchos años de entrenadora. Sentimos que nos podía aportar algo de lo que es el fútbol mexicano, de lo ultra profesional que es el fútbol mexicano. Un país que a nosotros nos acobijó muchísimo y lo sentimos como propio también”, expresó el estratega argentino.

De jugadora en México a entrenadora en Perú

De esta forma, Michelle González se suma a un cuerpo técnico con presencia de figuras que acompañaron a Spinelli en su paso por Chivas, en un proyecto que busca potenciar el desarrollo del fútbol femenino en Perú. Su incorporación también representa un nuevo paso para la exjugadora rojiblanca, ahora desde el banquillo y con la experiencia de haber competido en una de las ligas más exigentes de la región.