Las Chivas de Guadalajara apenas pudieron rescatar un empate en su visita a los Xolos de Tijuana 3-3, luego de una remontada que pintaba para ser histórica. Sin embargo, esto no cambió en mucho la posición en la tabla general que los coloca entre los últimos lugares en el Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado tiene en puerta los cuatro partidos más complicados de la campaña regular. Primero se medirán a Cruz Azul el fin de semana, después visitarán al América en el Clásico Nacional y luego tendrán las visitas de Tigres de la UANL y de Toluca en el Estadio Akron.

Con esto queda claro que el futuro de Gabriel Milito se definirá en menos de un mes, por lo que el comentarista de Fox Sports, Raoúl Ortiz asegura que la salida del entrenador argentino ya tiene fecha, y será el 14 de septiembre, un día después de que se lleve a cabo el Clásico en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Milito tiene un panorama muy complicado en Chivas. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

“Estoy empezando a olfatear la tragedia del 13 de septiembre. El 14 se le puede comprar un boleto sin retorno al señor Milito a Argentina. 13 de septiembre, su último partido en México”, fue parte de lo que comentó el famoso Pollo Ortiz con su postura radical que siempre lo ha caracterizado en Fox Sports.

“Chivas ha hecho un papelón”: Alberto Lati

Por su parte, en la misma emisión de Fox Sports, Alberto Lati, reconocido periodista cercano a Guadalajara, aseguró que con todo y la actitud que se le vio a los rojiblancos para igualar a los fronterizos, ha sido penosa la actuación del equipo de Milito en el Apertura 2025.

“Llevamos diciendo que Chivas merece más de lo que tiene, mucho tiempo. Y si realmente quiere Chivas corresponder a la grandeza que se va quedando amarillenta en fotos sepia, del campeonísimo, tiene que convertir en goles lo que hace en la cancha. La realidad es que sigue siendo un papelón el inicio de temporada de Guadalajara con todo y la vergüenza de sacar el empate a tres”, explicó Lati.