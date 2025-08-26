Para las Chivas de Guadalajara ha sido muy complicado encontrar jugadores que rindan como la institución lo necesita, sobretodo cuando se trata de refuerzos en la zona ofensiva. Es por ello que cualquier mexicano talentoso no podría pasar inadvertido para la directiva.

Un futbolista que ya vivió su primera etapa en el Rebaño Sagrado es Guillermo Martínez, quien no encontró lugar en el 2017 con Matías Almeyda al mando y por lo cual tuvo que salir a los pocos meses, justamente porque Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Ángel Zaldívar ocupaban los lugares protagónicos en el ataque rojiblanco.

Memote llegó a Pumas hace más de un año y se pensaba que sería esa solución ofensiva, incluso Fernando Hierro lo tuvo en el radar, pero al final Puebla lo negoció con los felinos. Ahora que pasa por mal momento no se descarta que pudiera salir de los del Pedregal y ante el mal momento de Pulido y el inminente adiós de Javier Hernández al final de la campaña, bien podrían voltear la mirada hacia el artillero de 30 años.

Memote no ha logrado consolidarse con Pumas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Les puedo platicar que el enojo de la afición no es solo por la falta de gol del atacante mexicano, el problema es que en la gran mayoría de los partidos de este Apertura 2025 su aporte ha sido prácticamente nulo en la ofensiva”.

“Como si Efraín Juárez no tuviera suficiente con el mediocre torneo que está haciendo, el técnico felino se ha tenido que soplar la tarea de respaldar a su jugador en cada conferencia de prensa. Siiin embargo, el hecho de que ya lo sacó del campo desde muy temprano en dos partidos seguidos a pesar de que necesitaba goles, podría ser signo de que si no hay mejora pronto le puede esperar ver los partidos desde la banca”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Fernando Hierro pudo fichar a Memote

Fue a finales del 2023 cuando el entonces director deportivo, Fernando Hierro, no veía con malos ojos la llegada de Guillermo Martínez a Guadalajara, pero algunas versiones indican que el ofrecimiento que le hizo a Puebla fue de dos millones de dólares, mientras que los Pumas de la UNAM doblaron la propuesta y es por ello que fichó con los felinos.