Las Chivas de Guadalajara apenas rescataron un empate frente a Xolos de Tijuana el viernes anterior, luego de ir 3-0 abajo en el marcador, por ello el entrenador, Gabriel Milito, pudo estar en riesgo para los siguientes duelos, sin embargo, el exjugador rojiblanco, Eduardo de la Torre, espera que haya continuidad en este proyecto.

El Yayo de la Torre conoce de sobra lo que representa pertenecer a una institución tan grande como el Rebaño Sagrado, ya que tanto su padre, el ingeniero Javier de la Torre, así como sus primos Néstor y José de Manuel, forman parte importante en la historia del equipo tapatío.

No obstante, afirmó que la continuidad de Gabriel Milito habría estado muy comprometida si se hubiera consumado el descalabro contra Xolos y sobretodo, con la goleada que se estaba perfilando al inicio del segundo tiempo. Y aunque reiteró que no desea la destitución del argentino, tampoco puede pensar en que seguirá como DT si los malos resultados prevalecen.

Yayo de la Torre fue campeón con las Chivas en 1987. Foto: Imago7/Eloy Castillo

“Mira, si le va mal en estos resultados… Afortunadamente para Milito logró empatar el partido anterior, tú imagínate con la derrota y goleada, y luego estos partidos, peligraba mucho eh. Ojalá no (que no sea despedido antes del Clásico Nacional) pero peligraba mucho. Todavía faltan algunos partidos. Está Cruz Azul primero”, fue parte de lo que explicó Yayo de la Torre en La Última Palabra de Fox Sports.

Cuatro partidos claves para Chivas y Milito

El siguiente duelo para Guadalajara será contra Cruz Azul, el sábado 30 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo del cetro de México. Después de este encuentro visitarán al América en el Clásico Nacional y después le harán los honores a Tigres de la UANL y a Toluca. Estos juegos seguramente definirán el futuro de Milito en el banquillo.