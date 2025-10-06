El duelo entre Pumas y Chivaspor la Jornada 12 del Apertura 2025 tuvo un cierre polémica y emocionante, a raíz de un penal de último minuto sancionado en favor del conjunto universitario. Por suerte para el Guadalajara, Álvaro Angulo estrelló su remate en el travesaño, para muchos presionado por el accionar de Raúl Rangel.

El portero rojiblanco tuvo algunas buenas intervenciones en la victoria del Rebaño, pero fue en esa última acción en la que hizo pesar su figura. Tras la sanción del penal, el Tala montó su escena demorando la ejecución y hasta intercambiando palabras con Pedro Vite, autor del gol de Pumas.

Aunque era Álvaro Angulo quien esperaba para hacerse cargo del penal, Tala Rangel se enfrascó en una discusión con Pedro Vite. El guardameta hizo tiempo antes de situarse sobre la línea, pero no conforme, también le gritó y le hizo señas al futbolista colombiano para intentar desconcentrarlo.

En redes sociales, el Tala Rangel recibió elogios, pues muchos consideraron que el portero rojiblanco le ganó el duelo mental a Angulo, quien intentó asegurar su remate dándole con mucha potencia, pero sin precisión. Un hecho curioso es que ambos futbolistas podrían reencontrarse muy pronto, pues ambos están convocados a sus respectivas selecciones nacionales: México y Colombia medirán fuerzas este sábado 11 de octubre.

El mensaje de Raúl Rangel en redes sociales

Antes de romper filas para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana, el Tala Rangel publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para celebrar el triunfo rojiblanco: “Victoria especial en una cancha siempre difícil. Gracias a mis compañeros por dejarlo todo y a nuestra afición por acompañarnos en cada batalla, incluso lejos de Guadalajara. Este triunfo también es de ustedes”, escribió el portero de Chivas.