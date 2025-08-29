Debutó con Chivas allá por 2015, en el marco de la Copa MX. Tuvo pasos como cedido en Coras de Tepic, Zacatepec y Mineros, hasta que en 2020 se quedó de manera efectiva con la plantilla del primer equipo. Sin embargo, sus rendimientos nunca terminaron de convencer y hoy, a sus 30 años, es capitán de la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX.

Sergio Flores, mediocampista de contención formado en la cantera de Verde Valle, nunca terminó de convencer a la afición. Su torneo de más rodaje fue el Clausura 2022, con Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena como entrenadores. Más cerca en el tiempo, la “Morsa” fue parte de la plantilla que llegó hasta la final de la Liga MX en 2023, con Veljko Paunovic.

Sergio Flores es titular indiscutido en la Jaiba Brava (Imago7)

Aquel certamen fue el último de Sergio Flores en Chivas. Primero se marchó cedido al Mazatlán, donde jugó 34 encuentros. Luego estuvo un tiempo sin jugar, pues tenía contrato con el Guadalajara, donde no entraba en planes. Hasta que el mediocampista recaló en la Liga de Expansión para transformarse en un referente de la Jaiba Brava.

Apenas llegó a aquel equipo, “Morsa” se convirtió en un jugador importante que hasta se hizo cargo del gafete de capitán. Incluso, la Jaiba llegó hasta la final del último certamen, cayendo ante Leones Negros. En este inicio de semestre, Flores continúa como titular y capitán, mientras que su equipo permanece invicto con dos victorias y un empate.

Los números de Sergio Flores en Chivas

Flores, quien supo integrar la Selección Mexicana Sub-20, llegó a jugar un total de 65 partidos con la playera del Rebaño Sagrado, donde marcó dos goles: uno al América en una derrota por 2-4 y otro frente al Puebla. Además, registró tres asistencias y seis amonestaciones.