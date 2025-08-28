Uno de los grandes talentos que surgió en el último tiempo a Chivas fue Mateo Chávez quien en este mercado de pases finalmente dio el salto al futbol de Europa. Sin embargo, en medio de una nueva convocatoria a la Selección Mexicana, el Tiloncito habría recibido un golpe de realidad debido a que esta noche en Países Bajos no vio acción en la goleada de AZ Alkmaar.

El futbolista formado en la Perla Tapatía fue uno de los pocos puntos altos que tuvo el Guadalajara a lo largo del Clausura 2025. Sin embargo, ni bien se consumó la eliminación el Rebaño Sagrado se fue del campo de juego del Estadio Jalisco llorando porque sabía muy bien que era su último encuentro con el conjunto rojiblanco porque estaba cerrada su salida.

Mateo Chávez finalmente se fue de Chivas luego de que haya sido comprado por AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos. Sin embargo, esta tarde noche en Europa recibió un golpe de realidad debido a que luego de que el conjunto neerlandés haya goleado por 4-1 a Levskia Sofia en la Conference Leagues no vio minutos.

Mateo Chávez es uno de los mexicanos que juega en Europa.

Lo sucedido en el AFAS Stadion deja a las claras que recibió un duro golpe de realidad debido a que sumó 122 minutos en cuatro partidos oficiales de ocho que ya disputó el nuevo equipo del Tiloncito en la temporada 2025-2026.

Diferente es la situación para Mees de Wit quien tiene ganado el puesto de titular, ya que suma cerca de 600 minutos en siete partidos. Sin dudas, el exjugador rojiblanco deberá hacer algo más para convencer al entrenador y quedarse con ese lugar.

¿Cuándo podría jugar Mateo Chávez con AZ Alkmaar?

Mateo Chávez podría volver acción este fin de semana cuando AZ Alkmaar enfrente a NAC Breda por la jornada cuatro de la Eredivisie. El duelo se llevará adelante el Estadio Rat Verlegh y Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el exjugador del Guadalajara.