Chivas tiene una parada dura contra Cruz Azul por el Apertura 2025 en medio de una crisis deportiva tras sumar cuatro puntos de 15 posibles. En medio de este Alan Mozo dio la cara en conferencia de prensa para afirmar que este equipo está para ser campeón.

No hay dudas de que los chivahermanos se han llevado grandes decepciones a lo largo de los últimos años. Es por este motivo que los resultados que se han ido dando en el último mes han sido la gota que rebalsó el vaso especialmente por como venía jugando el Rebaño Sagrado a lo largo de la última pretemporada.

Previo al duelo contra Cruz Azul, Alan Mozo se hizo cargo de lo sucedido con Chivas en estas semanas en la Leagues Cup 2025 y el Apertura 2025. A su vez, explicó en Zapopan por qué el equipo de Gabriel Milito está para ser campeón de la Liga MX.

“He peleado toda mi vida para estar aquí, para quedarme aquí lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón, a lo mejor no me crean pero estamos cerca. Estamos en el camino. Este equipo está para eso. Eso Gabriel y todo su cuerpo técnico lo tenemos claro y los resultados lo van a acompañar”, expresó.

Y agregó: “Veo la calidad de mis compañeros, los que estamos aquí como los refuerzos, sobre todo veo la idea de un técnico que sabe lo que quiere, que nos explica a la perfección. Estamos en ese proceso. Entiendo que los resultados hablan por sí solo sé que estamos en Chivas, que es un equipo impresionante, que trasciende fronteras y que estoy seguro de que cuando estemos en semifinales esto que estoy diciendo ahorita, lo que han dicho mis compañeros, el entrenador y la directiva se va a ver reflejado”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 30 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.