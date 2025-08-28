Una de las grandes preguntas que comienza a escucharse en los pasillos del Guadalajara es qué va a pasar con Gabriel Milito luego del duro calendario que tiene en las próximas semanas. Ricardo Ferretti fue contundente con el análisis al señalar que lo van a dejar trabajar debido a que están convencidos con este proyecto y van a dejarlo trabajar hasta el final del Clausura 2026.

No hay dudas de que el entrenador argentino comienza a sentir la presión debido a que la directiva quiere saber qué sucede con el equipo para no poder terminar de sumar de a tres. Según lo informado por Alex Ramírez, el timonel rojiblanco habría señalado que en la plantilla hay mucho estrés por la falta de resultados.

En medio de este contexto Chivas atraviesa una dura parte del calendario debido a que enfrentará a Cruz Azul, América, Tigres y Toluca. A pesar de este momento, Ricardo Ferretti señaló que la directiva lo va a mantener ya que en caso de despedirlo volverán a foja cero como en otros campeonatos.

“Creo que echar a Milito sería volver de cero otra vez en lo que están haciendo año a año. Estás seguro de que van a hacer un proceso independiente del resultado que obtenga, inclusive para el otro”, expresó en ESPN.

Y agregó: “Si pierde 1-0, 2-1 estos partidos yo creo que estos partidos hay que tener. Si pierde un gol significa que quiere decir también que su funcionamiento futbolístico va mejorando porque va a enfrentar a los grandes candidatos al título. No habría una razón. Si lo tachan van a empezar de cero”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo sábado 31 agosto en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El juego en México se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo.