Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en duelo que será clave para prenderse en los puestos de clasificación de la tabla general de posiciones de la Liga MX. En medio de este contexto, Jesús Bernal, reconocido insider del Rebaño Sagrado, dio a conocer las primeras dos bajas que tendrá el equipo rojiblanco.

No hay dudas de que el Guadalajara de Gabriel Milito tiene jugadores que forman parte del once titular o de la plantilla estable en cada uno de los partidos del Apertura 2025. Dos de los jugadores que comenzaron a tener un rol protagónico fue el caso con Daniel Aguirre y Omar Govea.

Por otro lado, el entrenador argentino ha dejado a las claras que jugadores entran o no en equipo para cada uno de los juegos de la Liga MX. De cara al siguiente torneo dan a conocer que la directiva rojiblanca ya tiene en su lista de bajas a dos jugadores para el Clausura 2026.

“Uno de ellos es Javier Chicharito Hernández que ese tema está cantado, se acaba su contrato en el mes de diciembre. Chicharito va a dejar las filas de Chivas y no vería una razón por la cual el Guadalajara lo quisiera renovar”, expresó en su canal de YouTube. Y agregó: “El otro jugador que está cantando será Isaac el Conejito Brizuela. Ya no está jugando, ya no tiene minutos. Acompaña al equipo, hace los viajes, pero es de los elementos que se queda afuera. Está claro que a Gabi Milito ya no le gustó y ya con Óscar García ya no entraba. Pinta para ser la segunda baja del Guadalajara”.

Los otros jugadores que podrían salir de Chivas

Uno de los futbolista que tendría varios números puestos para salir del equipo de Chivas es Alan Pulido debido a que el contrato que tiene era por un año más uno opcional y, según lo informado por César Huerta, la directiva analizará con mucha profundidad si quiere mantenerlo en el equipo. El otro elemento que podría tener los días cantados para salir el Guadalajara es Yael Padilla debido a que no termina de adaptarse a las necesidades del equipo.