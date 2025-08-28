El Club Deportivo Tapatío, equipo filial de las Chivas de Guadalajara, sostendrá su partido de la Jornada 5 correspondiente al Torneo Apertura 2025, este viernes cuando le hagan los honores al Atlante, en un encuentro donde buscarán volver a la senda de la victoria que no obtienen desde hace un par de jornadas en la Liga de Expansión.

La escuadra que dirige Arturo Ortega se ubica en la parte alta de la tabla general con siete unidades, producto de dos triunfos, una derrota y un empate, por lo que desean aprovechar la localía para hacerle ver su suerte a unos Potros de Hierro que han empezando un tanto lentos su andar en el certamen.

Tapatío vs. Atlante: Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5

Será este viernes 29 de agosto cuando el equipo que funge como semillero de las Chivas en la División de Plata, reciba al Atlante en la cancha del Estadio Akron en punto de las 17:00 horas, en un duelo donde ambos conjuntos tratarán de sumar los tres puntos para escalar posiciones.

Ortega marcha con buenos números en Tapatío. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

La mala noticia para los seguidores del Tapatío es que este importante compromiso no se podrá ver por TV abierta, pues únicamente se transmitirá en la señal de AYM Sports para todo México al igual que en streaming por la señal de Chivas TV. Te recordamos que en Rebaño Pasion tendremos todos los detalles.

Aguayo y Moragrega, los jugadores a seguir de Tapatío

Tanto Sergio Aguayo como Vladimir Moragrega son los dos jugadores más contundentes con los que cuenta el entrenador Arturo Ortega, ambos se ubican en la tercera y cuarta posición de la tabla de máximos anotadores con tres tantos cada uno, por lo que están al acecho de José Rodríguez de FC Cancún, quien funge como el máximo romperredes, hasta el momento, con cinco tantos.