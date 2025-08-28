Roberto Alvarado tendrá este sábado un duelo especial, cuando Chivas reciba a Cruz Azul en el Estadio Akron por la Jornada 7 del Apertura 2025. El atacante rojiblanco se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del Rebaño en los últimos torneos y curiosamente, será rival del club que más veces intentó repatriarlo desde su llegada a Guadalajara.

El Piojo jugó para la Máquina antes de fichar con Chivas, e incluso fue campeón en La Noria, logrando dejar una huella importante en la afición cementera. Desde entonces, en varios mercados ha surgido versiones que lo vincularon de regreso a Cruz Azul. En más de una oportunidad la Máquina Cementera buscó la manera de convencerlo para regresar.

Piojo Alvarado volvió al gol justo después de ser abucheado por un sector de la afición (Imago7)

Sin embargo, la directiva rojiblanca siempre se mantuvo firme en su postura: Piojo Alvarado era y es una pieza intocable dentro de la plantilla. Y hasta el propio futbolista también dejó en claro en reiteradas ocasiones su deseo de continuar en Guadalajara: “Soy feliz aquí, mis dos hijas son de aquí, entonces, por el momento y a lo que yo pienso, no me gustaría irme de Chivas por ahora”, dijo alguna vez a Telemundo.

“Yo todavía tengo la esperanza de ir a Europa y a mí me encantaría que sea de aquí, de Chivas a Europa… y si me voy, qué bueno, y si no, pues quedarme aquí mucho más tiempo y poder salir campeón, que es lo que más deseo”, insistió Alvarado, quien viene de marcar un golazo ante Tijuana justo un partido después de ser abucheado por la afición en el Estadio Akron.

¿Cuántos partidos jugó el Piojo Alvarado en Cruz Azul?

Durante su etapa con la Máquina Cementera, Roberto Alvarado disputó un total de 143 partidos, 19 partidos y 25 asistencias. En cambio, con el Guadalajara lleva 141 presencias y mejores números: 29 goles y 25 asistencias.