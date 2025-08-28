En lo que va de temporada para Chivas, entre Liga MX y Leagues Cup, son pocos los jugadores que han logrado dar un paso al frente para convencer al cuerpo técnico y también a la afición. Uno de ellos es Armando González, quien realizó una buena pretemporada y hoy por hoy es el máximo goleador del ciclo comandado por Gabriel Milito.

Después de aquel promisorio debut, parecía que la Hormiga quedaba relegada ante nombres como Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke. No obstante, lesiones, malos rendimientos y también su propio esfuerzo, le ayudaron al canterano rojiblanco para hacerse fuerte hasta ganarse la titularidad en el Rebaño Sagrado.

La Hormiga se hizo un sitio a base de goles: convirtió en la pretemporada y mandó un fuerte mensaje con su doblete contra Atlético San Luis, en cuestión de minutos. Luego volvió a anotar contra Cincinnati en Leagues Cup y para iniciar la remontada frente a Xolos de Tijuana.

En total, son cuatro goles para la Hormiga González en apenas 412 minutos oficiales durante este semestre. Esos números hacen a un promedio de un gol cada 103 minutos, cifra que lo posiciona como uno de los mejores delanteros jóvenes de todo México y el artillero más efectivo del Rebaño Sagrado.

Hormiga González recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana

Sus buenos rendimientos no pasaron desapercibidos para el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien convocó a la Hormiga para el breve microciclo que se llevó a cabo a comienzo de esta semana, con jugadores del medio local. Envalentonado por su primer llamado al Tri, el atacante de 22 años buscará prolongar su buen momento goleador con el Rebaño.