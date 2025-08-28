Ricardo Peláez, al igual que muchos otros analistas del futbol mexicano, tiene poca y nada de confianza en el trabajo que ha hecho Gabriel Milito en las Chivas de Guadalajara. Por tal motivo, se dedicó a enumerar las fallas que ha tenido el equipo y que han desencadenado resultados negativos.

Cabe recordar que Peláez Linares fue director deportivo del Rebaño Sagrado y tampoco le fue como se esperaba con todo y sus promesas de pelear por titulos, sin embargo, ahora desde su trinchera como comentarista, explicó lo que está haciendo mal Milito.

“Con todo respeto para el técnico que es un especialista. El problema no es del portero o de los defensas, es un sistema definido que no funciona desde arriba. Es un trabajo defensivo donde todo el equipo debe replicarlo”.

Peláez estuvo en Chivas del 2019 al 2022. (Foto: JAM MEDIA via Agencia Enfoque)

“Si te están metiendo goles consecutivamente es porque algo está mal desde arriba. Hay que buscar soluciones en cuanto a la recuperación de la pelota”, fue parte de lo que comentó Ricardo Peláez en Futbol Picante de ESPN.

Milito apenas suma dos triunfos con Chivas

Gabriel Milito ha dirigido a Guadalajara en ocho encuentros contando cinco de la Liga MX y tres de la Leagues Cup. Sus números no son nada brillantes, ya que ha ganado dos, perdidos cuatro y empatado dos.

Por lo tanto, tiene mucha presión por obtener un triunfo frente a Cruz Azul el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Akron, de lo contrario se encenderán los focos de alarma porque se ubican en la parte más baja de la tabla general con apenas cuatro unidades.