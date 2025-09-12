Una de las más importantes problemáticas de Chivas en los años recientes es la incapacidad de hacer explotar a los jugadores, en donde muchos elementos de calidad comprobada en otros clubes no logran alcanzar su mejor versión física ni futbolística.

Ahora, Ricardo Peláez, quien fuera Director Deportivo durante tres años, destacó esa incapacidad que tiene el club de hacer que los jugadores alcancen su máximo nivel, enlistando a varios elementos que pasaron sin pena ni gloria en el redil u otros que desde su llegada su nivel ha ido a la baja.

“El ecosistema del Guadalajara es complicado. Los que llegan, bajan su rendimiento. Tema de Luis Romo, Erick Gutiérrez, Pocho Guzmán.

“Los que están, no dan el ancho y luego, los que se van, triunfan y quedan campeones en otro equipo. (…) Y falta un paso: los que produce como Mateo Chávez o Jesús Orozco Chiquete.

“Es un fenómeno, es algo raro que pasa en el Guadalajara. Se fue César Huerta, se fue Alejandro Zendejas, Alexis Vega, Jesús Angulo, todos campeones, todos triunfan. Es muy complicado el Guadalajara, desde adentro, es un tema que hay que tocar, que hay que estudiar realmente”, explicó el directivo en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.